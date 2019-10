Keskväljaku ehitusel “löödi kopp maasse”

Andres Laanejõe

Koppasid Kärdla Keskväljakul askeldamas veel näha pole, aga ehitustöödega on juba algust tehtud – eile alustati vee­torustike paigaldamist.Vallavalitsus pani Kesk­väljaku ehituse ajakava koos ehitajaga AS Merko Ehitus paika. Valla arengu­osakonna juhataja Monika Pihlak ütles, et ehitus­periood kestab selle aasta 7. oktoobrist kuni tuleva aasta 9. novembrini, ehitustööd aga peavad lõppema järgmise aasta oktoobriks.





Sildid: ehitus, keskväljak