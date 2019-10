Kas sel sügisel on Kärdla liinil lende ära jäänud?

Kas sel sügisel on Kärdla liinil lende ära jäänud? Kas GNSSist on abi olnud?

Vastab Tallinna lennujaama turunduse ja kommunikatsioonijuht Margot Holts: “Alates septembri algusest on Kärdla lende halva ilma tõttu tühistatud neljal korral. Kõigil neljal korral oli põhjuseks udust tingitud halb nähtavus. GNSS protseduure on kasutatud ja neist on kindlasti palju abi lendude toimumise regulaarsuse parandamisel.”

