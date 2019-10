Kas Hiiumaalt loa saanud autojuhid on mandril ohtlikud?

Hiiu Lehe veergudel ilmus juulis artikkel, kuidas siinsed lühemad eksami­järjekorrad meelitavad mandrilt tulijaid saarele sõidueksamit sooritama.

Toona noppisid teema üles ka mitmed üleriigilised välja­anded ning selle tõstatas taas möödunud nädalal Eesti Päevaleht (EPL).

Lisaks sellele, et Hiiumaal pääseb tõepoolest kiiremini sõidueksamile, paljastas eelpoolnimetatud väljaanne ka sõidueksamiturismi mustema poole – arvud näitavad, et osades maakondades on sõidueksamit palju lihtsam teha kui teistes.

Mitmekordsed erinevused on ka eksamitulemustes – näiteks Hiiumaal tehakse sõidueksam edukalt rohkem kui 80 protsendil juhtudest, Ida-Virumaal aga alla 30 protsendi juhtudest.

Kaalukama tõendina kõrvutab EPL nn sõidueksami­turistide statistikat kodumaakonnas eksamil käinute omadega. Need, kes käisid Hiiumaal autokoolis ja tegid siin ka eksami, sooritasid selle 81 protsendil juhtudest. Seevastu Hiiumaa autokooli lõpetajatest läbisid mujal sõidu­eksami vaid 42 protsenti.

Kolmanda argumendina tuuakse välja see, et kui teise maakonda eksamile minejad maakondade kaupa laiali jagada, selgub, et sõidueksamituristide tulemused paranevad olenevalt maakonnast, kuhu eksamile mindi. Mida suurema edukus­protsendiga maa­konda Harjumaalt pärit turistid eksamile lähevad, seda suuremaks kasvab ka edukus sõidueksamil. Kui Ida-Virumaal, väikseima protsendiga maakonnas, sooritavad harjumaalased edukalt vaid

25 protsenti eksameid, siis Hiiumaal kui suurima protsendiga maakonnas on edukad 84 protsenti.

Maakohtades pingutatakse rohkem?

Maanteeameti peadirektor Priit Sauk ütles Eesti Päeva­lehele, et põhjuseks võib olla see, et maapiirkonnas on inimestel loa saamine eluliselt oluline, et käia tööl, aga Tallinna noored soovivad lihtsalt lube ja käivad kordi eksamitel õnne proovimas.

Maanteeameti peadirektori pakutu saab ümber lükata teooriaeksamite sooritamise statistika abil. Teooria­eksamil on tõesti samuti maakondlikud erinevused, aga need on palju väiksemad. Kui tõesti hiidlaste motivatsioon luba saada on suurem kui tallinlastel, siis peaksid ka nende teooriaeksami tulemused olema pealinlaste omadest märksa paremad. Nii aga pole, pigem vastupidi. Harjumaa autokoolide lõpetajatel on teooriaeksamil neljaprotsendiline edu Hiiumaa omade ees.

EPLi analüüsi vaatas üle ka maanteeameti eksamiosakonna juhataja Tarmo Vanamõisa, kes ajalehe väidetega ei nõustunud. Vanamõisa tõi näite ühe Pärnu eksamineerija kohta, kes võttis samalt inimeselt B-kategooria eksamit vastu kolmes eri linnas – Pärnus, Haapsalus ja Tallinnas. Tulemus kõigis oli “mittesooritatud” ja rolli ei mänginud mitte keskkond, vaid juhikandidaadi oskused.

