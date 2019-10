Kärdla kool suurte koolide arvestuses kolmas

Eesti koolispordi liidu meistrivõistlustelt orienteerumises võitis Kärdla põhikooli võistkond suurte koolide arvestuses kolmanda koha karika.Teise koha võitnud Tartu Kesklinna koolile kaotati vaid kolme (!) punktiga. Meistritiitli ja -karika võitis Põlva kool.





Sildid: koolisport