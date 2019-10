Kärdla kiriku sisetööd jõuavad jõuluks valmis

Kärdla kiriku taastamine ja kaasajastamine käib nii jõudsalt, et ehk saab seal juba jõuluajal kontserti kuulata.“Oleme võtnud eesmärgi, et enne jõule saaks kirikus teha esimese kontserdi,” ütles Kärdla kiriku sihtasutuse juhatuse liige Tiit Harjak reedel.





Sildid: kärdla kirik, taasatmine