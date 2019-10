Kärdla kalmistu tee raputab surnud üles

Hiiu Lehele helistas vallakodanik, kes kurtis, et viimne teekond Kärdla kalmistule raputab kadunukese korralikult läbi ja matuserong peab teel osavalt laveerima, sest kalmistuteel on auk augus kinni. Millal tee korda tehakse?

Vastab Pühalepa osavalla vanem Liili Eller: “Sügisene kruusa pealevedu ja teede hööveldamine on AS Taristoniga kokku lepitud ja töö saab tehtud oktoobri lõpuks. Hingedepäevaks saab kalmistutee siledaks.”

