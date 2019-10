Kaasav eelarve ootab valla­kodanike otsust

Viimast nädalat saab anda oma hääle Hiiumaa valla kaasava eelarve ettepanekute poolt. Vallavalitsuse arenguspetsialist Aivi Telvik ütles, et eile hommikuks oli hääletamisel osalenud 291 inimest, kes kokku andsid 556 häält.

Valikus on 25 ettepanekut ja kõigil vallakodanikel on võimalus kaasa rääkida, kuidas kasutada järgmise aasta valla eelarvest 50 000 eurot nii, et see tooks kasu võimalikult paljudele. Kaasavat eelarvet rakendatakse osavallapõhiselt, seega saab iga osavald rahva soovi kohaselt kasutada 10 000 eurot.

Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16aastane isik, kelle elukoht on Hiiumaa valla territooriumil. Hääletada saab kuni kolme ettepaneku poolt. Elektrooniline rahva­hääletus toimub www.volis.ee keskkonnas. Hääletada saab ka vallamajades üle Hiiumaa, kaasas peab olema isikut tõendav dokument. Rahvahääletus lõppeb esmas­päeva, 28. oktoobri südaööl ja ettepanekute paremusjärjestuse avalikustab vallavalitsus

30. oktoobril.

