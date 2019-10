Juhataja: Sarikapeost pääsu pole

Hoolimata sellest, et Hiiumaa sotsiaal­keskuse erihooldekodu hoonel sarikaid pole, peeti nelja­päeval sarikapidu.Vaid napid kaks kuud tagasi peeti pidu Kärdlasse Pargi tänavale kerkiva erihooldekodu nurgakivi panemise puhul. Kuigi majal on lamekatus ja sarikad puuduvad, jõuti neljapäevaks hoone täiskõrguseni ja nii polnud ka peost pääsu.“Kui maja on oma lõpliku kõrguse saavutanud, on kombeks tellijal üks väikene pidu ehitajatele välja teha,” selgitas sotsiaalkeskuse juhataja Riho Rahuoja.





Sildid: erihooldekodu, sarikapidu