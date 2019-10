Jõudsime kolme sekka

Esimesel Maal elamise päeval jõudis Hiiumaa vald kolme enimkülastatud omavalitsuse sekka. Täpsustatud andmetel külastas saarel avatud asutusi ja ettevõtteid 1077 inimest. Rohkem oli külastusi vaid Nõo vallas, 2989 ja Lääne-Nigula vallas, 2460.Päeva korraldamisel osalenud valla avalike suhete spetsialist Liina Siniveer ütles, et vähemalt 111 külastajat tuli siia väljastpoolt saart, näiteks Tallinnast, Tartust, Saaremaalt ja Pärnust.





