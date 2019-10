Jaapanlasi üllatas meie lame saar

Anne-Ly Torstensson

Reedel külastas Hiiumaad Jaapani saari ühendava organi­satsiooni seitsme­liikmeline esindus.Külalised Jaapani saarte teadusuuringute ja arenguga tegelevast keskusest käisid vallavalitsuses, kus neid võtsid vastu Hiiumaa vallavolikogu esimees Aivar Viidik, SA Hiiumaa Sadamad juhataja Sven Kriggulson ja sotsiaaltööspetsialist Kairi Priit.





Sildid: Jaapan