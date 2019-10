Hiiumaa vallas juba kaks noore spetsialisti stipendiumi saajat

Aprillist jõustus noore spetsialisti toetuse maksmise kord ja praeguseks on Hiiumaa vallas juba kaks stipendiumisaajat – üks lasteaia- ja teine meditsiinitöötaja.

Hiiumaa valla avalike suhete spetsialist Liina Siniveer ütles, et stipendiumivõimalust rõhutatakse valla kõigi sobivate töökuulutuste juures. “Loodame, et stipendium aitab kaasa noorte spetsialistide Hiiumaale kolimisele,” lisas Siniveer.

Noore spetsialisti toetust saab taotleda kuni 35aastane kõrgharidusega noor, kes täidab määruses loetletud tingimusi. Näiteks peab taotleja asuma tööle ühte määruses loetletud asutustest ja seda vähemalt kolmeks aastaks.

Toetusega loodetakse Hiiumaale elama ja töötama kutsuda noori spetsialiste – logopeede, eripedagooge, koolipsühholooge, sotsiaalpedagooge, õpetajaid, treenereid, arste ja õdesid. Stipendiumi makstakse kahe aasta jooksul, igas kalendrikuus 200 eurot.

Sildid: noore spetsialisti toetus