Hiiumaa spordikeskus

Kohtusite eelmisel reedel Tallinnas kultuuri­ministeeriumi esindajatega Hiiumaa spordikeskuse teemal, millest rääkisite?

Hiiumaa vallavanem Reili Rand: Suhtlus erinevate ministeeriumite ametnike ja poliitikutega spordikeskuse teemal on olnud pidev. Viimasel kohtumisel vahetasime infot spordi­keskuse rajamise ettevalmistustööde hetkeseisust. Valla sõnumiks oli, et meil on olemas rahastus esimese etapi ehituseks – pallimängude saal, kergejõustikuosa, noortekeskus, hostel – ning teada orienteeruv rahaline vajadus teiseks etapiks ehk tennisehalli rajamiseks. Praegu 2020. aas-

ta riigieelarves spordikeskusele konkreetset numbrit eraldi reana ei ole. Leppisime kokku, et detailsemad läbirääkimised täiendavaks rahastuseks jätkuvad ehitushanke tulemuste selgumisel veel enne aasta lõppu. Riigieelarveline toetus 2,9 miljonit eraldati 2019. aasta eelarvest ja lepingu kohaselt on selle kasutuse aeg 2020. aasta lõpuni. Eelarvestrateegias oleme muutnud spordikeskuse ehitusperioodi ja suurendanud valla osalust 600 000 euro võrra. Ajaline nihe on tulnud eelkõige seetõttu, et pidasime oluliseks teha projekteerimise käigus põhjalikku eeltööd, lisaks võttis kogu protsessist oma aja uue kopteriplatsi rajamise küsimus. Praegu tegeleme ehitushanke ettevalmistusega, tulemused selguvad aasta lõpuks, sealt edasi tuleb lepingu sõlmimine. Hiiumaa spordi­keskuse esimese etapi ehitus võiks ajaliselt võtta umbes aasta, teine etapp kuni kümme kuud.

