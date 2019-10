Hiiumaa “saatkond” kogub kuulsust

Robin Roots

Tallinnas Telliskivi Loomelinnakus avatud Hiiumaa väike­ettevõtjate popup-poe ehk saatkonna avanädal oli hiiumaistele tootjatele edukas.Müüjad Eha Ernits ja Lagle Saga ütlesid nädalapikkusele kogemusele toetudes, et turist otsib kohaliku väiketootja toodangut ja on valmis selle eest ka rohkem raha välja käima.





