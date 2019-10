Hiidlastest töörööbikud telepurgis

TAUNO PÄÄSLANE

Pühapäevases ETV saates “Töörööbikud” on peategelasteks kaks Hiiumaa talupidajat. Kui Pihla talu perenaine Anu-Maie Jõgi hakkas Kõpu sünnikodus talu pidama 90ndate algul, siis Viive-Kai Rebane tuli Kassaris elavale mesinikust isale appi hiljuti.Saate autor Piret Jürman leiab, et Anu-Maie ja Viive-­Kai on justkui ühe jutu kaks otsa. Kui Anu-Maie 90ndate alguses oma vanemate talu tagasi sai, siis oli tal kindel plaan äratada see talu ellu ja tuua siia külalised nii nagu tegi tema vanaemagi esimese Eesti Vabariigi ajal. Nüüdseks on ta jõudnud oma elus kohta, kui tahaks oma talu ja tegemised üle anda, kuid tema kolmel lapsel on enda elud juba paika sätitud ja kohale järglase leidmine tundub lootusetu.Viive-Kai on ka üks neist, kes noorena suurde ilma minemisest unistas ja kellel õnnestuski oma unistused teostada. Ülikool Ameerikas, seejärel profi­korvpalluriks Euroopasse. Kuid ühel hetkel oli ta valiku ees, kas läheb oma vanale isale appi tema elutööd jätkama. Viive-Kai valis isa ja Hiiumaa. Praeguseks on ka temast saanud tubli mesinik. Ja kuigi õppida on veel palju, tunneb neiu, et just tänapäevaste oskuste lisamine isa ärile on tema tugevuseks – nii disainis ta logod ja ehitab sotsiaalmeedia­kontosid müügikanalina üles.Saate režissöör on Salme-Riine Uibo, autor-toimetaja Piret Jürman, produtsent Hannela Lippus.ETV saade hiidlastest töörööbikutest algab pühapäeval, 27. oktoobril kell 11.15, kordus esmaspäeval kell 14.50 ja kolmapäeval kell 23.15.

