Hiidlased päästsid merre hüpanud soomlase

Esmaspäeva varahommikul Tallinki laevalt Silja Europa vette hüpanud soomlase päästis purjeka Aurelia meeskond.

Jahi kapten Teet Laja rääkis Postimehele, et nad olid lõpetamas 18tunnist teekonda Hiiumaalt Tallinna ja saanud loa sadamasse sisenemiseks, kui sadamateenistus teatas, et mees on üle parda hüpanud ja palus abi tema veest välja tõmbamisel. Purjetajad aitasid nooremapoolse Soome mehe purjeka pardale ja toimetasid ta sadamakaile. Laja vahendas Postimehele šokis ja alajahtunud soomlase sõnu, et rohkem ta oma eluga ei mängi. Mehe vaatasid üle Silja Europa meedikud ja seejärel toimetas kiirabi ta haiglasse.

