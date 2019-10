Ettevaatust – metsloomad teel!

Täna, 1. oktoobril algab ajujahihooaeg suurulukitele nagu põdrad, hirved, metskitsed. Metsas liikuvad inimesed aga muudavad metsloomad ärevaks.

Hiiumaa jahimeeste seltsi tegevjuht Anu Sarapuu kutsus liiklejaid üles tähelepanelikkusele. Kui autotee läheb läbi metsa, on oht metsloomaga kokku sattuda suurem. Eriti nädalavahetustel, mil ajujahid enamasti toimuvad.

Kui tavaliselt ületavad metsloomad maanteed pimedas, siis ajujahi ajal tuleb ettevaatlikum olla just päevasel ajal. Olukorrad, kus ajust põgenev metsloom teele juhtub, on Sarapuu sõnul siiski väga erandlikud ja jahimehed üritavad neid vältida nii enda, oma jahikoerte kui kaasliiklejate ohutuse tagamiseks.

Sügisene ajujahihooaeg on jahimeestel pikaajaline tava, et tagada uluksõraliste kokkulepitud optimaalne arvukus, aga ka selleks, et vähendada metsloomadega seotud õnnetusi teedel.

Sügise saabudes liiguvad paljud ulukid rohkem ringi ja ületavad ka teid. Näiteks pruudiotsingul põdrapullid on aktiivsemad septembris. Ka rebaseid kohtab sügise saabudes teede ääres tavapärasest rohkem – kevadised kutsikad on suureks saanud ja otsivad endale uut elupaika.

Pimeda aja saabudes tasub olla liikluses veelgi valvsam ja pöörata tähelepanu ka tee kõrval toimuvale selleks, et märgata teeületuseks valmistuvat metslooma. Tasub sõita ka tavapärasest väiksema kiirusega, sest see vähendab kokkupõrke ohtu oluliselt.

Mida teha aga siis, kui sõidad metsloomale otsa? Vigastatud või hukkunud loomast tuleb informeerida keskkonna­inspektsiooni nende valvetelefonil 1313. Seejärel tuleks helistada oma kindlustusseltsi, kus teid juhendatakse õnnetuse registreerimisel. Kui õnnetuses on vigastada saanud inimesed, tuleb juhtumist viivitamatult teavitada häirekeskust telefonil 112.

