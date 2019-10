Arenguseminaril tunnustatakse ettevõtjaid

Neljapäeval võetakse Suuremõisa lossis toimuval arenguseminaril kokku möödunud majandusaasta ja esitletakse Hiiumaa majandusülevaadet 2018. Õhtu tippsündmuseks on Hiiumaa edukate ettevõtjate tunnustamine.

Võrreldes mullusega on seekordsetes tiitlites väikeseid erinevusi ja uuendusi. Kui mullu pälvis Swedbanki haldur Elmo Harjak esimest korda välja antud tiitli “Hiiumaa sõber”, siis tänavu kuulutatakse välja Hiiumaa ettevõtlus­sõbra tiitli saaja. Esmakordselt antakse välja Hiiumaa mainekujundaja tiitel ja kogukonna tegija tiitel.

22. korda antakse üle ettevõtluse aasta tegija, aasta alustaja ja aasta investeerija aunimetused. Kõiki eel­nimetatud tunnustusi jagab Hiiumaa arenduskeskus, mis esmakordselt kaasas kõigi eelnevate aunimetuste saajate valimisel komisjoni.

Hiiumaa ettevõtjate liit annab üheksandat korda üle tunnustused kategooriates “Väike ja visa” ja “Aasta tegu”.

Enne tublimate tunnustamist on võimalus osa saada arenguseminari programmist. Seminari avab Swedbanki ettevõtete panganduse juht Liisi Himma, kes teeb ülevaate maailma majanduse üldisest seisust ja liikumissuundadest.

Persoonbrändi teemadel räägib programmi “Naised ettevõtluses” koolitaja Signe Ventseli, kes aitab inimestel ja organisatsioonidel julgemalt eristuda ja oskuslikult välja tuua nüansid, mida ise tihti ei nähta. Ventseli põhimõte on olla aktiivne, olla keegi, kes teeb, olla iga päev parem iseendast läbi teadliku ja süsteemse enesearendamise ning seeläbi muuta ka ühiskonda paremaks.

Peale pisikest sirutuspausi toimub paneeldiskussioon Hiiumaa tulevikust ja jätkusuutlikkusest. Arutlevad ASi Swedbank kliendihaldur Elmo Harjak ning ettevõtjad Andrus Ilumets OÜst HMPK ja Kulvo Pendra ASist Dagö­plast.

Hiiumaa arenguseminari modereerib Andres Huul.

