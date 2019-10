Amet kalmistu teele erandit ei tee

Pühalepa kalmistule viiva kruusatee korras­hoiu eest vastutab maanteeamet, mille ametnike jaoks on kalmistutee tee nagu iga teinegi.

Hingedepäeva, 2. novembri lähenedes on päevakorda tõusnud kalmistule viivad teed. Kirjutasime lehes auklikust teest, mis viib Kärdla kalmistu juurde. Pühalepa osavallavanem Liili Eller lubas samas lehes, et hingede­päevaks tehakse tee siledamaks.





