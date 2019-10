Aasta alustaja: meil on veel ideid!

erakogu

Alustava ettevõttena ära märgitud OÜ Koslapesa püüab ja ostab kokku kala, enim tuntust on neile toonud “Iidlase maius”.2018. aasta alustaja tiitli saanud OÜ Koslapesa on pere­firma, mille 2017. aastal asutasid elukaaslased Liana Vaino ja Virkko Martin.





Sildid: Iidlase maius, Koslapesa