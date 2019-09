Viljakas pinnas

Esmaspäeval andis edukas ettevõtja Oliver Tatar korvpallur Martin Paasojale üle uue sõiduauto. Lihtsalt selleks, et noor sportlane saaks täielikult keskenduda oma karjäärile ega peaks muretsema olmeprobleemide pärast.

Neid, kes Hiiumaalt jõudnud mängima tipp­koondistesse, pole palju. Seepärast on Paasoja suurepärane näide sellest, et ka väikesest n-ö maakohast jõuab suure tahtmise ja pingutamisega kaugele. Selleks tuleb vaid ise vaeva näha ja tööd teha.

Paasoja edu on ehk tõestuseks, et uue spordi­keskuse rajamisega ollakse õigel teel. Tundub, et kuigi meid pole palju, on Hiiumaa üsna viljakas pinnas noorte sportlaste kasvuks.

On ju siin sirgunud äsja oma seitsmenda tiitlivõistluse medali saanud Kreeka-Rooma maadleja Heiki Nabi. Samuti fitnessis palju saavutanud Egle Eller-Nabi. Silma on paistnud ka saarelt sirgunud orienteerujad, kellele praegu kasvatatakse jõuliselt uut järelkasvu. Lisaks noored kergejõustiklased, purjetajad, ratsutajad…

Hiiumaalt on sirgunud ka edukaid ettevõtjaid, nagu näiteks Oliver Tatar. Võiks öelda, et saarel elamine ei ole mingi takistus. Kõik, kellel tahtmist ja pealehakkamist, on saanud võimaluse edu saavutada ja oma sihtide poole püüelda.

Oliver Tatari algatus on igati kiiduväärt – hiidlased võiksid rohkem kokku hoida ja üksteist toetada!

Ehk võtavad temast eeskuju teisedki ettevõtjad, sest näiteks sportlase karjäärile aitab niisugune toetus kindlasti kaasa.

27. september 2019