Vallavanem: Valmistume majanduslanguseks

Augustis kogunes peale puhkust uuesti volikogu ja valla teise sünnipäevani on jäänud vähem kui kaks kuud. Hiiumaa vallavanem Reili Rand, mis teeb praegu rõõmu, mis muret?Reili Rand: Meil on käsil hästi palju investeeringuid ja oleme töögraafikuid kavandades olnud optimistlikumad, kui on kujunenud tegelik olukord. On olnud rohkem tagasilööke, kui me esialgu arvasime.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: hanked, prügivedu, Reili Rand, vallavanem