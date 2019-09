Valime aasta isa

Naiskodukaitsjad valivad kuuendat korda Hiiumaa aasta isa tiitli saaja, kes kuulutatakse välja isadepäeva peol Käina kultuuri­keskuses laupäeval, 9. novembril.

Naiskodukaitse keskjuhatuse liige Küllike Tamme­veski märgib, et laste kasvatamine on küll pigem elutöö kui aasta tegu: “Me ju ei kasvata lapsi aasta-kaks, vaid see on rohkem nagu elamise viis.”

Kord aastas tuleb tublisid isasid siiski kiita ja kuigi tiitel antakse igal aastal vaid ühele isale, on tunnustust väärivaid isasid palju rohkem. “Seega on kõik isad, keda on märgatud, väärt tunnustust aastatepikkuse elamisviisi eest,” leiab Tammeveski.

Aasta isa tiitlit saab taotleda isale, kelle peres kasvab kaks või enam last, kes saavad kodust armastust, hoolt, eeskuju ja õpetust. Tiitlisaaja valimisel peetakse silmas ka seda, et aasta isa oleks lisaks laste kasvatamisele silmapaistvalt tubli ka muudel elualadel. Kandidaat peab olema Eesti vabariigi kodanik ja rahvastikuregistri järgi Hiiumaa elanik.

Hiiumaa aasta isa valitakse avalikul konkursil üks kord aastas. Seitsmeliikmelisse žüriisse kuuluvad nais­kodukaitsjad ja konkursi patroon, ettevõtja Mati Nurs. Ettepanekuid tiitli “Aasta isa 2019” andmiseks võivad teha nii asutused, organisatsioonid kui ka eraisikud.

Ettepanek peab sisaldama kandidaadi ees- ja perekonna­nime, vanust, elukohta, töökohta ja ametit, laste arvu, vanuseid ja nimesid ning kandidaadiks esitamise põhjendust.

Ettepanekuid oodatakse 25. oktoobrini meiliaadressil hiiumaaisa@gmail.com või postiga aadressil Kärdla Väike-Sadama 14 suunakood 92411.

HELJA KAPTEIN

Sildid: aasta isa