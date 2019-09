Ühistu uus firmagraafika noppis disainiauhindu

erakogu

Hiiumaa Köök ja Pagar bränd võitis Eesti suurimal disaini­auhindade konkursil kulla ja pronksi.Aasta tagasi Alina Lutheri, Andres Siemi ja Piret Lauri poolt loodud bränd võitis ADC* Eesti Disainiauhinnad 2019 konkursil rebrandingu kategoorias kulla ja igapäevapakendi kategoorias pronksi.





Sildid: bränd, disaini­auhind, Hiiumaa Köök ja Pagar