Tööandja: Eeliseks on siin lojaalsed töötajad

Liina Siniveer

Kõrgessaare maanteel asuv OÜ Lade on kaubamärgi Marinepool kaudu Euroopa suurim pääste­vestide, merendus­riiete ja mereohutustarvikute tootja.Ettevõtte juht Gerhard Eberle ütles kohtumisel valla, arendus­keskuse ja töötukassa esindajatega, et nad on ennast võimalikuks majandusseisakuks hästi ette valmistanud ning ta saab garanteerida, et nende töökohad säilivad.





