Tirbile koeraga minna ei tohigi

Sääretirbi karjaaia väravasse seatakse peagi külastajaid teavitav silt, mis keelab koertega sisenemise, kui keegi keelust üle astub, vastutab tagajärgede eest keelust üleastuja.Hiiu Leht kirjutas augusti algul mitmest juhtumist, kus Sääretirbi karjamaal söönud hobused ründasid turistidega kaasas olnud koeri, ehmatades nii ka inimesi. Toona pakkusid nii keskkonnaamet kui Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg lahendusena täiendavat teavitussilti, et Sääretirbi külastajad teaksid, kuidas karjaaias käituda.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: hobused, koerad, sääretirp