Teine purjutuur lõppes puhangulises tuules

JK DAGO

JK DAGO

Tänavuse Kärdla Purjutuuri viimasele etapile startis tugevas puhangulises tuules viis jahti, finišeeris neli, aga esikolmik jäi samaks.Neljapäeval viimast etappi sõitnud jahid sattusid Kärdla sadama lähistel kokku treenivate surfaritega. “Meie ukerdasime purjekatel jalus,” selgitas üks surfareist, kes ise päris jahtide teele ei sattunud.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: purjutuur