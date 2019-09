Teine hange tõi 600 000 eurot odavama hinna

Kärdla Keskväljaku ümberehitamiseks tegi soodsaima pakkumuse, 2,25 miljonit eurot koos käibemaksuga AS Merko Ehitus Eesti. See pakkumine oli üle 600 000 euro soodsam, kui maikuus korraldatud hankel saadud odavaim ehitushind, ligi 2,9 miljonit eurot.

Tähtajaks, 26. augustiks esitas pakkumuse neli ettevõtet.

Vallavanem Reili Rand ütles, et projekti omaosaluse katteks on siiski vaja lisaraha. Vallavalitsus otsustas kolma­päevasel istungil teha volikogule ettepaneku eraldada selleks täiendavalt 400 000 eurot. “Kui volikogu võtab eelnõu vastu, saab vallavalitsus sõlmida parima pakkujaga lepingu ja alustada Keskväljaku ümberehitamise töödega,” ütles vallavanem.

Esimest korda korraldas Hiiumaa vald hanke keskväljaku töödeks mais. Juunis, pärast pakkumuste selgumist lükkas vallavalitsus kõik pakkumused tagasi, sest ka odavaima pakkumuse hind oli eelarves plaanitust oluliselt kõrgem. Koostöös projekteerijatega muudeti seejärel näiteks materjalide valikut ja valgustite lahendusi. Väljaku keskel asuvaid müügipaviljone muudeti nii, et osa paviljonidest saab kasutada suviti, teisi aastaringselt.

Sildid: keskväljak, ümberehitamine