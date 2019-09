Teata vägivallast

Kas perevägivalla juhtumeid on rohkem? Või on abi sellest, et perevägivalla juhtumid leiavad meedias üha rohkem kajastamist ja hukkamõistu. Üha enam kirjutatakse, et niisugune käitumine ei ole aktsepteeritav ja keegi ei pea vägivalla all kannatama. Loodetavasti süstib see ohvritesse julgust vägivallast teatama ja enda eest seisma.

Hiljutises intervjuus ütles piirkonna­politseinik Helle-Triin Nisumaa, et vägivallast ei pea politseile tingimata teatama ohver. Juhtunust võib teada anda ka pealtnägija või keegi, kes näiteks läbi korteriseina toimuvat kuuleb. Kui keegi on vägivalda kogenud, on see kuritegu ja pole vahet, kes sellest võimuorganitele teatab.

Ühest küljest on kurb, et perevägivalda tuleb ikka veel ette, teisalt on hea meel, et sellest teada antakse. Igast olukorrast, ka vägivaldsest suhtest on väljapääs – tuleb vaid abi otsida.

Keegi ei tohi kannatada vägivalla all, seepärast märgakem enda ümber toimuvat ja kui näete ebaõiglust, ulatage oma abikäsi või teatage sellest. Kas siis politseile, naiste tugitelefonil 1492 või ohvriabi kriisi­telefonil 116 006.

10. september 2019