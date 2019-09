Tatar: Hiidlased hoiavad kokku!

erakogu

Väga heaks tõestuseks sellele oli Oliver Tatari ning tema ettevõtte ATV Transport esmaspäevane üllatus Martin Paasojale, mil nad andsid talle üle uue Honda CR-V Hybridi Catweesilt.“Mul on väga hea meel ning olen tänulik Oliver Tatarile ja tema ettevõttele, kes mulle sellise võimaluse leidsid,” ütles Martin Paasoja. Korvpallur lisas, et tal on siiralt hea meel, et Hiiumaa inimesed hoiavad kokku ning saavad koostöös midagi ära teha.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: Honda CR-V, martin paasoja, Oliver Tatar