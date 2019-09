Tänavavalgustusele kulub 33 000 eurot aastas

Kärdlas põleb tänava­valgustus praegu öösel kella üheni ja hommikul alates kella viiest. Kui valgustus põleks öö läbi, kasvaks kulud kahe­kordseks.Öised pimedad tänavad tekitavad Kärdla elanikes pahameelt. Kui peale kella ühte öösel Selveri poolt Kärdlasse sõita, siis Pühalepa osa­valda jäävad tänavavalgustid kergtee ääres põlevad.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: tänava­valgustus