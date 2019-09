Suu seotud

Pikk, viis aastat kestev üleminekuaeg proviisoriapteekidele Eestis, hakkab lõppema. Hiiumaal võib see ühena esimestest teoks saada. Meil lihtsalt on vähe apteeke.

Seda, et apteekide omandiline kuuluvus on väga oluline, näitab seegi, et ketid apteeke müüma ei rutta, pigem otsitakse võimalusi, kuidas seaduse täitmisest mööda saada.

Põhjendusi, miks ketiapteek halb ja proviisori­apteek hea, on toodud. Vastu­argumente samuti.

Seda, et proviisorid on oma apteegis iseseisvad otsustajad ja ketiapteegis mitte, näitab kujukalt tänase Hiiu Lehe esikülje lugu. Selgeks saab ka see, kes saab sõltumatult oma arvamuse välja öelda ja kellel on suu seotud.

Tänase lehe kolmandal küljel kirjutame Hiiu Tuule meeleavaldusest, millega võetakse vastu Loode-Eesti meretuulepargi keskkonna­mõjude hindamise aruande arutelu. Taas tuleb pikett ehkki arendaja on uus, Norra Vardar Eurise asemel Eesti oma Enefit Green.

Keskkonnakaitseühing oma suud juba siduda ei lase. Loodetavasti annab arendaja ammendavad ja ausad vastused. Vähemalt nii olevat lubatud.

Ka Hiiumaa vallavolikogu opositsioon oma suud siduda ei lase. Nii anti eile volikogu esimehele Aivar Viidikule üle juba teine umbusaldusavaldus. Kaheksa allkirjaga, millest umbusaldamiseks ei piisa, aga sümbolina on umbusaldusavaldus mõjus ikka. Oleks sel olnud vaid mõistlik põhjus.

Kutsuks nii volikogu koalitsiooni kui opositsiooni liikmeid toimuvat selgitama ka leheveergudel. Muidu pole teist eriti midagi kuulda ja alles kohaliku omavalitsuse valimiste eel tekib suur soov lehelugejaga rääkida.

Ega te suu äkki seotud pole?

13. september 2019