Sõru muuseumile uut hingamist lubanud juht lahkus

Aasta alguses Sõru muuseumi direktorina alustanud Kaie Pranno otsustas peale poolt aastat naasta noorsootöö vald­konda.“Kaie Pranno andis poole aastaga Sõru muuseumile värsket hingamist ning uue vaatenurga tegutsemis­perspektiividest,” ütles Emmaste osavalla vanem Hergo Tasuja.Pranno otsus noorsootöövaldkonda naasta tuli tema jaoks ootamatult.





