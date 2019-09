Slackbatuudid meelitavad noori nutiseadmetest eemale

Mitme kooli juures ootas lapsi õppeaasta alguses tore üllatus – slackbatuut, kus lapsed saavad vahetunnis turnida.Slackline on postide vahele kinnitatud lint ehk liin, millel kõndimiseks peab tasakaalu hoidma. Emmaste, Suuremõisa, Palade ja Kärdla kooli juurde aga paigaldati slack­batuudid ehk kahekordne tasakaaluliin, mille küljes on ka turvarihm.





Sildid: slackbatuut