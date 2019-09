Selveri juhataja: usaldame kliente ja nende valikuid

erakogu

Loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad alustas kampaaniat, mis kutsub üles Selveri jaeketti loobuma puuri­kanade munade müügist aastaks 2025. Looma­kaitsjate sõnul on rahumeelsed läbirääkimised ettevõttega seni luhtunud. Nähtamatute Loomade korporatiivsuhete juht Sirly Meriküll ütles, et AS Kaubamaja Grupp on keeldunud vaatamata mitmetele läbirääkimistele looma­kaitsjatega loobuma puurikanade munade müügist.Hiiumaa Selveri juhataja Krista Metsandi sõnul usaldavad nemad oma kliente ja nende valikuid. “Klientide võimalused on erinevad ja valikuid peavad saama teha nii paremini kindlustatud kui nõrgemad tarbijagrupid, lähtuvalt muuhulgas oma majanduslikust olukorrast,” rääkis Metsand.Hiiumaa Selveri klientidel on praegu valida üheksat sorti munade vahel. Nende hulgas on nii puurikanade, mahedalt toodetud kui ka vabalt peetavate ja õrrekanade mune. “Seni on klientide eelistus olnud keskmise suurusega ja suured puurikanade munad, kuid tänu teema olulisuse tõestumisele meedias, on tarbijad hakanud oma valikuid ringi vaatama ja aina enam liiguvad ostukorvidesse lindude heaoluga arvestavate tööstuste kanade munad,” märkis juhataja.Puurikanade heaoluprobleemid on aina suurema avalikkuse tähelepanu all, kuna puurisüsteemides elab iga lind umbes A4 paberilehe suurusel alal. Tihti jäävad kanade tiivad või jalad puurivõrede vahele, mille tulemuseks on murdunud luud ja kahjustatud sulestik. Lisaks hääbuvad puuduva liikumisvõime tõttu ka kanade lihased, mistõttu võivad linnud muutuda liikumisvõimetuks ja surra puuris janusse.Meriküll ütles, et Selver võiks võtta eeskuju teistest Eesti jaekettidest nagu Rimi, Prisma, Maxima või Stockmann, mis on juba otsustanud puurikanamunade müügist loobuda.Siiski oli Kärdla Rimist möödunud nädalal võimalik osta puurikanade mune. Nii soodsaimad Rimi M suuruses kui ka pisut kõrgema hinnaklassi L suuruses munad olid puuris peetud kanadelt.Seega tundub loomakaitse organisatsiooni rünnak ainuüksi Selveri suunal alusetu.

KOMMENTAAR

Selveri turundusosakonna kommunikatsioonijuht Rivo Veski: “Selver pakub suurt valikut sõbralikult kasvatatud kanade mune. Selveri kanamunade sortimenti on jõudnud viie munatootja üheksat sorti sõbralikult kasvatatud kanade munad. Kolme aastaga on selliste munade ostmine

3,6 korda kasvanud. Meile on tähtis, et igal meie kliendil on võimalik teha munariiuli ees valik sõbralikult peetavate kanade munade soetamiseks, oleme oma sortimenti kujundades seda igati soodustanud.

Selveri rikkalikus munavalikus on nii mahepõllumajanduslikult toodetud munad, vabalt peetavate kanade munad, õrrekanade munad kui ka puurikanade munad.

Kuigi enamik tarbijaskonnast toetab loomadega arvestava toidutööstuse toodangu osakaalu kasvu kaubanduses, langetab endiselt valdav enamus inimestest lõpliku ostuotsuse hinnasildi põhjal. Puuris peetavate kanade munade müügi täielikuks lõpetamiseks on vaja soodsa majanduskeskkonna kasvu, nõrgemate tarbijagruppide majandusliku heaolu tõusu ja tarbijate hinnatundlikkuse vähenemist.

Jätkusuutlikud tootmisviisid on Eesti tarbijatele aina tähtsamad ning see on viimastel aastatel oluliselt mõjutanud kaubanduses pakutavat. Oleme kindlad, et tulevikus on kauplustes veelgi rohkem loomadest hooliva tööstuse toodangut, sellele on kaasa aidanud teadlik sortimendi laiendamine ja müügikampaaniad.

Anname Selveris ainult neid lubadusi, millest kindlasti kinni peame. Rakendame vastutustundlikku ja keskkonnahoidlikku käitumist kogu oma tegevusvaldkonnas. Vähendame pakendijäätmete hulka, kasvatame taaskasutatud ja biolagunevatest materjalidest valmistatud pakendite osakaalu, püüame piirata mahakantava toidu osakaalu, hoolime teadlikust ja mõistlikust tarbimisest ning teeme jõupingutusi energiasäästlike kauplusehoonete nimel. Me hoolime ümbritsevast keskkonnast.”

