Selgusid Hiiumaa meistrid tennise paarismängudes

Tiiu Masing

Lõikuskuu lõpuks on selgunud Hiiumaa meistrid ka tennise paarismängudes. Meistrivõistluste kuldse paelaga medalid pälvisid koos mängides esmakordselt nii Kärt Loopalu/Kristi Linkov, Ago Rist/Aivar Kamm kui ka Andres Tammeveski/Anete Tammeveski.23.–25. augustini läbi viidud võistlustel osales kuus nais- ja kümme meespaari. Ootuspäraselt said naiste finaalis kokku SEB liiga­tennise sarja kolmanda liiga esipaarid Maarika Matt/Marina Väljas ja Kärt Loopalu/Kristi Linkov.





Sildid: paarismäng, Tennis