Salapärane poi võib leidmata jäädagi

Ristnas nähtud poid pole veel leitud. Militaarvaldkonnas kasutatavad poid võivad end ise õhkida, hoiatab Kärdla politsei­jaoskonna juht.

Teisipäeva õhtul märkas seltskond aerulaual sõitjaid Ristna ranna lähistel vees venekeelsete kirjadega silindri­kujulist metallist eset, mille kohta oletati, et see on Vene allveelaeva sidepoi.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: poi, ristna