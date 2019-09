Saime odavamalt ja parema

Riigikontroll analüüsis Saaremaa ja Hiiumaaga parvlaevaühenduse pidamise maksumust, lepinguid, üle veetud reisijate ja sõidukite hulka. Järelduses on kirjas, et lepingu jätkamine eelmise Leedo firmaga Väinamere Liinid tähendanuks kallimat laevaühendust.

Arvutused kummagi pakkumuse ning teenuse maksumust mõjutanud hinnaindeksite tegeliku muutuse ja reiside arvuga näitasid, et kümne aasta jooksul oleks teenus olnud 50,4 miljoni euro võrra kallim.

Üllatusena see ei tulnud, sest juba 2014. aasta

hankele eelnenud analüüs näitas tollastes hindades 80 miljoni eurost kokkuhoidu, kui riik ise laevad ehitaks ja teenust osutaks.

Uued laevad on kaasa toonud nii nõudluse kui kulude kasvu. Riigikontroll leidis, et valitsusel tuleb arvestada, et parvlaevaühenduse kulu riigile jääb kasvama suurenenud nõudluse tõttu ning tulevikule on vaja mõelda juba praegu.

Nii Hiiumaa kui Saaremaa jaoks on parvlaevareisijad puhas raha piirkonna arengusse.

Seepärast on väga oluline, et ei korduks eelmise parvlaevahanke vead – Parts venitas, Kiil küsis sidruneid ja Palo pidi kastanid tulest välja tooma.

