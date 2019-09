Rattanädalavahetus uueneb

Oktoobri esimesel nädala­vahetusel toimuv kuues Hiiumaa rattanädalavahetus üllatab seekord uuendustega. Atraktiivseim neist on peaauhind, nimelt ootab üld­võitjat 1000eurone auhinnaraha. “Tegu pole mitte kinkekaardi või tuhande euro suuruse vautšeriga, vaid reaalse rahaga,“ selgitas võistluse pea­korraldaja Mihkel Reile.

