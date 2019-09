R-kioskid ehitatakse ümber

Parvlaeva Leiger reisijad saavad juba kasutada uut ja mugavamat pardapoodi. Esmaspäevast reedeni hommikustel ja õhtustel reisidel toimunud ehitustööd said nädalavahetuseks valmis. Nüüdsest on Leigri R-kioskis mugavam oste sooritada, sest pood on avaram ning kuuma joogi saab poe keskel olevalt kohvisaarelt kiiresti kätte.

Sel nädalal läbib uuenduskuuri ka parvlaev Tiiu pardapood.

Sildid: pardapood, Parvlaeva Leiger, R-kiosk