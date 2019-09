Prokurör esitas apellatsiooni

Päeva rosin

“Maailm muutub pöörase kiirusega. Kella­seierid ja aastanumbrid vahelduvad kiiremini, kui sooviksime. Suurlinnades viibides tuleb ette tuttav tunne, et tahaksime sellelt karussellilt maha astuda… Õnneks on meil Hiiumaa, kus ajal on teine mõõde. Alalõpmata otsitakse taga oma nokiat, mida müüa, tähelepanuta jättes, et selle sees me elamegi. Siin me oleme oma miljonimerevaate, puhaste marja- ja seenemetsade, haruldaste taimekoosluste ja linnurännetega silmitsi, rääkimata inimtühjadest rannamaastikest. Me elame luksuses. Eks tarkus on sellest algselt ise aru saada ja siis järeltulevatele põlvedele edasi anda. Pole tarvis nuputada seda, mida muu maailm niigi pakub. Aga osata Hiiumaa rikkust suurele ilmale müüa, on omaette kunst ja võlusõna.”

Mare Murumets, Kärdlas, hilissuvel 2019.