Põhimõtteliselt kõigele vastu?

Kui kümmekond aastat tagasi Kärdlasse Selverit ja Säästumarketit, praegust Mini Rimi ehitama hakati, oli hiidlaste seas vastumeelsust. Küll ei sobinud poodide asukohad, siis küsiti, et miks meile üldse neid vaja on. Säästuka vastu koguti isegi allkirju. Nüüd, kui mõlemad olemas on, ei kurda enam keegi. Kliente jagub kõikidesse kauplustesse ja pigem rõõmustatakse laienenud kaubavaliku üle.





