Neli kuud inimtühjal saarel

Külm, tuuline ja inimtühi – just nii kirjeldas Eesti konsul Pekingis Juanita Christine Chuale Hiiu saart, kui too Eesti viisat taotlemas käis.Filipiinidelt saabunud ning neli kuud Hiiumaal elanud ja töötanud Juanita Christine Chua jõudis saarele läbi rahvus­vahelise töökuulutuste portaali. Nimelt otsis Hiiumaa oma itaallane Michele Parucci portaali vahendusel abilist, kes aitaks teda kolm päeva nädalas koduses majapidamises ja lastega ning kolm päeva restoranis Mamma Mia, mida ta Kärdlas peab.





Sildid: filipiinid, Mamma Mia, Parucci