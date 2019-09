Muinsuskaitsealadele kehtestatakse uued kaitsekorrad

Muinsuskaitseamet on koos kohalike omavalitsustega võtnud ette uue kaitsekorra koostamise kõigile 12 muinsus­kaitsealale. Muinsuskaitseala kaitsekord määrab muinsuskaitseala nimetuse ja piiri ning kaitse eesmärgi. Kaitsekordade uuendamise näeb ette 1. maist kehtima hakanud uus muinsuskaitseseadus.

Esimesena alustati töid Kuressaares ja Pärnus. Sel aastal on plaanis töödega alustada veel Valgas, Tartus, Paides ja Rebalas. Järgmisel aastal alustatakse kaitse­kordade uuendamist Rakveres, Võrus, Haapsalus, Lihulas, Viljandis ja Tallinnas.

Inventuure aitavad läbi viia valdkonna eksperdid ning kaasatud on Eesti Kunstiakadeemia tudengid.

Lisaks üksikmälestistele on riigi kaitse all ka 12 muinsus­kaitseala, millest 11 on ajaloolised linnakeskmed ja üks maastikuline – Rebala muinsuskaitseala. Hiiumaal ühtki muinsuskaitseala ei ole.

Kaitsekorrad valmivad koostöös kohaliku kogukonna ja valdkonna ekspertidega hiljemalt 2023. aastaks. Kuni uute kaitsekordade kehtestamiseni kehtivad muinsuskaitse­aladel senised muinsuskaitseala põhimäärused.

Sildid: muinsuskaitse, muinsuskaitseseadus