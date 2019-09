Millal korstnapühkija koolis käis?

Päästeamet leidis saare haridusasutusi kontrollides hulga puudusi Kärdla põhi­kooli Kõpu õppe­kohas – näiteks korstnapühkija käis koolimajas viimati enam kui kaks aastat tagasi.

Kõpu õppekoha hoonetekompleksi haldavad koos Kärdla põhi­kool ja Kõrgessaare osavald. Kõrgessaare osavalla vanem Üllar Laid ütles, et nad said eelmisel nädalal puudustest teada ja on asunud neid koos ka kiirelt lahendama





