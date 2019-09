Miks Wiima seisab?

Miks seisab Soomest soetatud päästepaat Wiima juba pikemat aega Villalao juures treileril?

Vastab Hiiumaa vabatahtliku merepääste seltsi liige Marek Rätsep: “Kõik asjad kuluvad. Saime Wiima neli aastat tagasi ja nüüd vajab see lisaks igaaastasele hooldusele suuremat remonti, milleks seltsil praegu raha ei ole. Just sellepärast võiksid vabatahtlike merepäästjate alused ja seadmed olla uued ja head, et oleks vähem kulusid. Igaaastased hoolduskulud tuleb seltsil katta niigi, aga kui sellele lisandub tõsisem remont, on seltsil keeruline neid kulusid katta. Võimalusi Wiima remondiks otsime ja peale hooldust leiab alus rakendust nii merepäästesündmuste lahendamisel kui ka meditsiinitranspordi korraldamisel Hiiumaa ja mandri vahel.”

