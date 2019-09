Maiu uued maiustused panevad õhku ahmima

Oleme varemgi uurinud, mida põnevat pakuvad Hiiumaa väikesed toiduettevõtted. Viimati jäid silma OÜ Servasahver omaniku Maiu Aasma uued tooted “Meresõidu kommid” ja “Maiu maasika maius”.Kui kommipakikesed toimetusse jõudsid, oli elevust palju. Otsustasin esimesena proovida maasikamaiust. Pakendilt selgus väga positiivne tõsiasi, et see ei sisalda lisatud suhkruid ega ka säilitusaineid – igati tervislik ja looduslik! Maasika­maius sisaldab maasikaid, rabarberit ja chia­seemneid. Välja näeb see väga efektne – pakendis on pisikesed rullikeeratud lindikesed, mis tekitasid küsimuse, kuidas need küll tehniliselt teostatud on? Maius ise on maitsev. Esimese hooga tundub magus, seejärel hoopis hapukas ja viimase noodina on tunda hamba all krõbisevaid chiaseemneid.Meresõidukommidesse suhtusin skeptiliselt. Kuna mulle ingver eriti ei meeldi, rikub see tavaliselt minu jaoks näiteks toitudes ette sattudes pigem kõik ära. Hoolimata oma pessimismist pistsin korraga suhu ühe suure viilu “Meresõidu kommi”. Tuleb tunnistada, et päris esimene maitse oli isegi meeldiv. Mõne hetke pärast tundsin juba ingveri maitset, mis enam nii väga ei meeldinud. Ja hetk hiljem sain juba aru, kui suur viga oli suur viil korraga suhu panna – kurgus hakkas õhetama ja maitsed olid ikka väga-väga intensiivsed. Ka kolleeg, kes oli minust nutikam ja “Meresõidu kommist” vaid väikese tüki maitses, tõdes, et see paneb suu korralikult õhetama.Kokkuvõttes oli see väga põnev maitseelamus ja jällegi igati tervislik, kuna sisaldab vaid ingverit ja roosuhkrut. Kuna ingver on teada-tuntud iivelduse leevendaja, siis nagu nimigi “Meresõidu kommid” ütleb, on see ilmselt väga heaks abiks neile, kellele merel olles merehaigus kallale kipub. Aga ehk aitab ka köha puhul? Väike soovitus esmakordselt proovijatele, et ärge korraga liiga suurt tükki suhu pistke.

