Maaga rahva peol tänatakse kingituste tegijaid

Kaigutsi külaselts

Pühapäeval tänatakse Viljandi Ugala teatris “Maaga rahva peol” programmi “EV100 igas külas” kingituste tegijaid.Tänugalal esineb kõnega presi­dent Kersti Kaljulaid. Iga maakond saab galal kolm-neli minutit tähelepanu, kui näidatakse üleeestilist videoklippi, kuhu igast maakonnast on valitud üks kingitus.





