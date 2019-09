Loomaaia asukad ootavad lahkete annetajate kõrvitsaid

Kullerfirma DPD ja Tallinna loomaaed kutsuvad taas inimesi loomaaia asukatele kõrvitsaid kinkima.Kõrvitsad viiakse üle Eesti loomaaeda kohale täiesti tasuta ning esimesed maitsvad palad on loomaaeda juba ka kohale jõudnud.Suur kõrvitsapidu Tallinna Loomaaias toimub seekord 26. oktoobril, mil loomadele serveeritakse toitu tava­pärasest teistmoodi ning pakutakse sellega ka külastajatele põnevat vaatepilti.Tallinna loomaaia ja DPD ühine kõrvitsakampaania toimub sellel sügisel juba kaheksandat korda ning iga korraga on lahkeid sügis­saadusi annetavaid inimesi üha rohkem. Möödunud sügisel transportis DPD loomaaeda üle 17 tonni kõrvitsaid, kuid nendele lisandusid veel viljad, mille inimesed ise otse loomaaeda toimetasid.Tallinna loomaaia koostöösuhete koordinaator Signe Kalgan sõnas, et sellest suurest kogusest jätkus julgelt kevadeni, sest kõrvits säilib hästi.DPD Eesti müügi- ja turundusjuht Janek Kivimurd lisas, et eelmisel sügisel käisid DPD kullerid järel ligi sajal kõrvitsasaadetisel. Mõni saadetis koosnes üksikust kõrvitsast, kuid oli ka juhtumeid, kus korraga pandi teele mitmesaja kilo jagu vilju.26. oktoobril toimuval kõrvitsa­peol käib loomade toitmine käsikäes hariva jutu ja loomade vaatlemisega, sest loomade reaktsioonid aedikusse tekkinud uue ja huvitava söödava vilja osas on alati erisugused ja põnevad.DPD toimetab tasuta kohale kõikide kõrvitsakasvatajate kõrvitsad igast Eesti otsast, kuid soovijad saavad oma kõrvitsad loomaaeda ka ise kohale viia.Loomaaia asukatele saab annetada ka muid juur- ja puuvilju, mis tuleks toimetada loomaaia Põhjaväravasse, aadressil Paldiski mnt. 145.

