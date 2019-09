KOP avanes

Päeva rosin

“Vahva on lugeda arutelusid laevapiletite hinnaerinevuste üle, aga natuke kurb on näha seda, et keegi ei juhi tähelepanu lihtsale põhitõele, et need laevaliinid on ju väga erineva turuosaga. Kui palju on reisijaid Tallinna ja Helsingi vahel ja kui palju Rohuküla ja Heltermaa vahel? Sellest ju kõik alguse saabki. Kahe pealinna vahel on vabaturg ja sellest tulenevad võtted klientide püüdmiseks, meie saare ja mandri vahelisel liinil aga ei ole konkurentsi ja seda põhjusel, et see liin ju ei tasu lihtsalt

majanduslikus mõttes ära, siin ongi doteeritud liiklus.”

Hiiumaa vallavolikogu liige Aira Toss, FB 8. september 2019.