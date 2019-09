Kliima pärast mures õppurid avaldasid meelt

Rootsis alanud kooli­õpilaste kliimastreigid on levinud üle maailma.Eestisse jõudsid need juba märtsis, Hiiumaal aga pole neist seni midagi kuulda olnud, nüüd siiski. Reede keskpäeval seisid Kärdlas vallamaja ees kaks Kärdla põhikooli 8. klassi õpilast, et plakatitega väljendada oma muret kliimakriisi pärast ja juhtida tähelepanu keskkonna­teemade olulisusele.





